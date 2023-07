Westhoek Vredeshoek is heel bijzonder kamp

Vanaf vandaag ontdekken 13 jongeren de streek, maar vooral elkaars cultuur. Want de groep bestaat uit Vlaamse jongeren en jongeren uit onder meer Somalië, Oekraïne en Syrië. Abdalaziz: 'Ik ben hier omdat ik kampen leuk vind en ik wil Belgische vrienden maken, en Nederlands leren en andere dingen ook."

Vandaag stonden onder meer een voetbalmatch en een stadsspel in Diksmuide op het programma. Daarna ging het met de fiets naar hun slaapplaats in Merkem, en ook dat is een echte uitdaging voor sommigen. Evie Lootens, Westhoek Vredeshoek: "Er zijn zo wel een aantal dingen. Bijvoorbeeld: kan iedereen met een fiets rijden? Want we verplaatsen ons wel met de fiets. Er zijn er een aantal die nog een spoedcursus gevolgd hebben, maar we zien wel hoe alles loopt. Uiteindelijk heb ik er alle vertrouwen in dat dat goed komt."

Vanavond staat er een heerlijke maaltijd met humus en falafel op het menu. Ook dat is een goeie manier om van elkaars cultuur te proeven.