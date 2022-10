Westhoek krijgt 4 miljoen euro voor uitrol 5G

Minister Petra De Sutter: “De Europese Unie zal een aantal Belgische projecten subsidiëren ongeveer 8 miljoen euro. De helft van het bedrag gaat naar het 5G-project 'Flanders Smart Fields' dat volgens de minister "de Westhoek nieuw leven in kan blazen".

"Met Flanders Smart Fields zullen ziekenhuizen in de uithoek van de Westhoek met elkaar verbonden zijn", legt De Sutter uit. "Het project maakt gebruik van drones die via 5G vliegen om laboratoriumstalen te vervoeren." De Westhoek heeft een slechte dekking van 3G en 4G, weet de minister. "Om de sociaaleconomische bedrijvigheid nieuw leven in te blazen, wil de Westhoek één van de eerste slimme en verbonden plattelandsgebieden worden."