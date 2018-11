Westhoek blikt tevreden terug op WOI-herdenkingsperiode

Voor dit jaar (tot eind oktober) noteerde het Kenniscentrum van Westtoer al 461.000 bezoekers in de regio. Daarnaast zijn voor de CWRM-expositie ‘600.000 beelden – 600.000 namen’ in het provinciedomein De Palingbeek (Ieper) bijna 245.000 bezoekers genoteerd.

“De vele investeringen, het kwalitatief aanbod en de respectvolle communicatie hebben geleid tot een hoge bezoekerstevredenheid. Nog belangrijk: zes op de tien herdenkingsbezoekers is van plan om de Westhoek ook ná 2018 te bezoeken”, aldus Stefaan Gheysen, algemeen directeur van Westtoer.

De sites die het meest door herdenkingsbezoekers uit zowat alle landen worden bezocht zijn Tyne Cot Cemetery, de Menenpoort, het In Flanders Fields Museum, de Duitse begraafplaats in Langemark en het Memorial Museum Passchendaele 1917. Daarnaast zijn er qua bezochte sites opvallende verschillen merkbaar naar herkomst: Belgen brengen meer bezoeken aan het Museum aan de IJzer, de Dodengang en Westfront Nieuwpoort. Britten daarentegen richten zich sterker op sites als Essex Farm Cemetery (site John McCrae), Hill 62, Hill 60 en Lijssenthoek Military Cemetery. Bij de verre markten zoals Canada en Australië komen het Canadees gedenkteken in Sint-Juliaan en Buttes New British Cemetery meer aan bod.