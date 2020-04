Westhoek bestelt 280.000 mondmaskers

Daarna zal elke gemeente instaan voor de bedeling van de mondmaskers. Sommige gemeenten willen daarvoor gemeentepersoneel inzetten en huis-aan-huis leveren. Andere gemeenten denken aan afhaalpunten. Ook in de Westhoek draait de zoektocht naar mondmaskers dus op volle toeren. 18 bedrijven zijn er aangeschreven in een gezamenlijke aanbesteding door de 17 gemeenten.

Christof Dejaegher – Voorzitter Westhoekoverleg: "Voor de stad Poperinge alleen is dit een uitgave van 40.000 euro. Elke stad of gemeente moet zelf de bedeling van de mondmaskers organiseren. Hoe dat zal gebeuren, ligt nog niet vast. Dat kan huis-aan-huis bedeling zijn door gemeentepersoneel of via afhaalpunten. Half mei is het streefdoel."

Productie in Dottenijs

Uiteindelijk haalde Bel-Confect uit Dottenijs het. Een bedrijf van West-Vlaamse ondernemers moet daar tegen half mei 600.000 mondmaskers maken. In de fabriek worden kleine orders afgewerkt, de grote bestellingen, goed voor 600.000 mondmaskers in totaal, worden in Tunesië en vooral ook in China gemaakt.

Zaakvoerder Christ Segers: "Productiecapaciteit is geen probleem, maar ’t is vooral de grondstof die moet beantwoorden aan de eisen, die beschikbaar moet zijn. Momenteel is het vooral gefocust op 100 procent katoen, dat toch wel een bepaald grammage moet hebben, liefst ook met een label waardoor de veiligheid kan gegarandeerd worden naar de gezondheid van de mensen die ze moeten dragen."