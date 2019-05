Westende krijgt nieuwe zeedijk

Als alles volgens plan verloopt, start de gemeente Middelkerke in najaar 2020 met de realisatie van een nieuwe zeedijk in Westende.

Het opmerkelijke project moet de huidige ‘stenen’ zeedijk omvormen tot een beschermende promenade met meer groen, meer zon en meer toegankelijkheid. De eerste fase strekt zich uit van het Sint-Laureinsstrand tot aan de Rotonde. Tegen juni 2023 moeten de werken afgerond zijn.

Schepen voor openbare werken Eddy Van Muysewinkel : “We zijn blij dat het project nu eindelijk op punt staat. De budgettaire impact van dit project is aanzienlijk. Voor de herinrichtingsfase in Westende wordt ongeveer 20 miljoen euro uitgetrokken. Daarom werd beslist om te starten in Westende, omdat de financiering haalbaar is binnen deze legislatuur. De uitvoering in Westende zal heel wat inzicht geven in de toekomstige ontplooiing van de nieuwe promenade richting Middelkerke.”

Op zaterdag 4 mei is er een infomarkt over het project.