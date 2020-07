West-Vlamingen volgen mondmaskerplicht goed op

Voor het overgrote deel volgen mensen de mondmaskerplicht in onze provincie vrij goed op. Wij gingen een kijkje nemen in Waregem en Kortrijk.

Op de markt in Waregem draagt iedereen een mondmasker, want dat werd eerder al opgelegd, maar nu is die verplichting uitgebreid naar het hele centrum binnen de kleine ring.

De burgemeesters kunnen in hun stad of gemeente extra verplichtingen opleggen en de meeste mensen vinden dat maar goed ook. De schrik om besmet te geraken zit er toch wel in. “Het is maar zo dat het opgelost zal geraken. De burgemeester heeft gelijk. Dat kan overal lopen hé, mensen met corona”, vertelt inwoner Marc Cnudde.

Kortrijk strengste stad van West-Vlaanderen

Kortrijk is momenteel wellicht de strengste stad van West-Vlaanderen. Het aantal besmettingen ligt dan ook een stuk hoger dan in Waregem. Wie buiten komt moet standaard een masker dragen en het aantal contacten wordt beperkt tot 10 per week.

Ook bij de Kortrijkzanen kunnen de maatregelen op begrip rekenen. “Ik vind dat ze het zeker moeten opvolgen, genoeg controles houden en de mensen beboeten ,die er niet achter lopen. Beter zo’n masker dan een zuurstofmasker”, zegt Joke Crombez.