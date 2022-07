West-Vlamingen trekken naar Tour net over Franse grens

De etappe begon vanmiddag in Lille, de aankomst ligt in Arenberg. Onze ploeg was op Secteur Pavé Numéro 7, van Auberchicourt naar Emerchicourt. Een kasseistrook die niet in het parcours van Parijs-Roubaix is opgenomen.

De Belgen hadden vanmorgen hun zinnen gezet op ritwinst, langs de kant supporterden ze vanmiddag dan ook vurig voor onze landgenoten. "Van mij mag er elke dag een Belg winnen," zegt Luc Eggers aan de kant van de weg. "Liefst van Quick Step. Het mag Fabio zijn of Lampi. - Vooral, hij kan dan weer zeggen, mens toch wat heb ik nu weer gedaan? Een simpele, hoe zeggen ze het, farmers' son from Belgium?"

Sfeerverslag krijg je in ons nieuws om 18u00, en hier online.