Bart Van Loo, die tegenwoordig in Moorsele woont is genomineerd in de categorie non-fictie met 'De Bourgondiërs'. Dat boek is de voorbije maanden goed onthaald. in de categerie fictie staat Peter Terrin op de longlist met 'Patricia'. Met 'Kamer in Oostende' is er nog een half-West-Vlaanse nominatie, een boek van Koen Peeters.

Het gaat om een longlist, de jury gaat nu de shortlist filteren, die maken ze bekend op 25 september. De echte prijsuitreiking is op 14 november.