West-Vlamingen ontsnappen nipt aan lawine op skivakantie

Vier West-Vlaamse vrienden ontsnappen tijdens skivakantie in Sölden, in Oostenrijk, op het nippertje aan een lawine. Een van de skiërs is Thomas Louwagie uit Kortemark.

Een ware nachtmerrie voor Thomas en zijn drie vrienden: "Toen we naar beneden aan het skiën waren op de blauwe piste in het Rettenbach-dal zagen we voor ons dat er net een lawine geweest was", doet Thomas zijn verhaal. Er lag zo'n acht meter sneeuw op de skipiste, die daardoor volledig versperd was.

Thomas en Bert uit Kortemark, Jens uit Nieuwpoort en Tim uit Wouman gaan jaarlijks op skivakantie. Na een coronajaar, waren ze nu van plan om er weer volledig in te vliegen. "We waren er de eerste uren toch stil van. Het genieten van het skiën was volledig voorbij."

Vermiste personen

"Eerst hadden we niets door, tot plots iemand om hulp vroeg." Er waren enkele mensen vermist. "Waren we daar twee minuten vroeger geweest, kon het evengoed bij ons gebeurd zijn."

De vier vrienden zijn onmiddellijk beginnen graven om slachtoffers van onder de sneeuw te halen. "Een kwartier later hebben we een persoon gevonden, na twee uur zijn er al vier mensen gevonden." De andere vermisten zaten te diep in de sneeuw. Reddingsdiensten hebben toen hun werk overgenomen. Intussen zijn de vijf vermiste personen levend teruggevonden.