2% van de West-Vlamingen maakte de voorbije maand een filmpje of foto van achter het stuur en 7% stuurde een bericht. Daarmee is West-Vlaanderen dus de beste leerling van de klas, maar er is hoe dan ook nog werk aan de winkel. Om bestuurders bewust te maken van de gevaren van gsm-gebruik in de wagen, lanceert VIAS nu een campagne samen met turnkampioene Nina Derwael.