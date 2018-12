Drie West-Vlamingen maakten kans op de titel van ‘Beste kok van Vlaanderen uit het volwassenonderwijs’. In de keukens van CVO De Avondschool in Oostende namen ze het in de finale op tegen nog drie cursisten uit het volwassenonderwijs.

Het thema van deze wedstrijd is Noordzeevis. De deelnemers dienden eerst een recept in. Op basis daarvan selecteerde de jury de finalisten. Vrijdagmiddag maakten ze dan hun recept en was er een opgelegde proef.