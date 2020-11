West-Vlamingen geven Antwerpse Boerentoren nieuwe toekomst

Het was al langer bekend dat KBC de iconische Boerentoren aan de Meir wou verkopen. Nu is duidelijk dat de West-Vlaamse projectontwikkelaar ION, samen met nieuwe eigenaar Katoen Natie Groep, als winnaar uit de bus is gekomen bij het aanbestedingsproces voor de sanering, renovatie en herontwikkeling van de toren.

Boerentoren wordt 'cultuurtoren'

"Beide partners willen de Boerentoren omvormen tot een heuse 'cultuurtoren', aangevuld met een mix van retail, horeca, kantoren en woningen", laat de ontwikkelaar weten.

"Met zijn ruimtes voor tijdelijke en langdurige tentoonstellingen, kunstdepots, restauratie-atelier, beeldentuin, filmzaal, auditorium, boekhandel etc. krijgt de toren een plaats tussen de andere grote erfgoed- en culturele instellingen van ’t Stad. De ‘cultuurtoren’ vergroot bovendien de aantrekkingskracht van de Scheldestad als heuse cultuurstad."

Timing

De saneringswerken, die in het voorjaar 2021 van start gaan, zullen 36 maanden duren en aansluitend zal ION instaan voor de verdere herontwikkeling van de Boerentoren.

(lees verder onder de foto)

"Heel trots"

Davy Demuynck, CEO ION is heel tevreden dat ION de iconische toren mag herontwikkelen in opdracht van en in samenwerking met Katoen Natie Groep: “ Van bij de start wisten we dat het niet eenvoudig zou zijn om als winnaar uit de aanbestedingsprocedure te komen. De grootschaligheid van dit project en onze wens om dit iconisch gebouw in één hand te houden, deden ons vrij snel beslissen om op zoek te gaan naar een partner. Bij voorkeur een lokale partner die kan zorgen voor Vlaamse verankering.

Ik dacht meteen aan Fernand Huts en de groep Katoen Natie waar ik mijn loopbaan gestart ben. Snel kwamen we tot een akkoord over ons partnership. ION fungeert in dit project als projectontwikkelaar en zal het grootschalige project van A tot Z op maat ontwikkelen voor de groep Katoen Natie die optreedt als langetermijninvesteerder.

ION is een Vlaamse projectontwikkelaar met kantoren in Waregem, Brussel en Antwerpen. Met een team van 100 medewerkers ontwikkelen we over heel België projecten met een totale marktwaarde van 2 miljard euro. De KBC-Toren wordt uiteraard onze grootste uitdaging en bevestigt onze ambitie om ook in Antwerpen een belangrijke projectontwikkelaar te zijn. Dit project te mogen realiseren maakt ons en onze medewerkers heel trots.”