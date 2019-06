West-Vlamingen getuigen over D-Day

Het is vandaag precies 75 jaar geleden dat de geallieerde troepen op de stranden van Normandië landden in een ultieme poging om de Duitsers te verslaan Tijdens de tweede Wereldoorlog.

D-Day was het startschot voor de bevrijding van West-Europa en dat is vandaag uitvoerig herdacht. Ook enkele West-Vlamingen beleefden die grootse militaire invasie van dichtbij. Zoals Michel Deleu en zijn zussen Dina en Anna uit Wevelgem, die als kinderen samen met hun ouders naar een dorpje in de buurt van Caen waren gevlucht. De gebeurtenissen hebben hen getekend.