West-Vlamingen doen zaken met Oekraïne: "vooral lot van mensen is nu belangrijk"

Ook bij het bedrijf Eurowood in Wielsbeke heeft de inval van Rusland in Oekraïne een serieuze impact. Een groot deel van het hout dat ze importeren komt uit Oekraïne.

"Gisteren is hier nog een vrachtwagen uit Oekraïne toegekomen," zegt Christophe Berton van Eurowood. "We verwachten nog 2 ladingen deze week maar weten niet of die komen. We hebben weet van leveranciers waar we al jarenlang mee samenwerken dat ze op de vlucht zijn. We zijn in de eerste plaats met hen bezig, dat is belangrijker nu.’

Transport stilgelegd

Transportbedrijf Soncotra uit Poperinge heeft ondertussen het transport naar Oekraïne stilgelegd. Er waren leveringen gepland, onder andere naar de getroffen regio, maar dat gaat voorlopig niet door. Leveringen naar Rusland zelf gaan wel nog door. Eerder gaf Soncotra al aan dat transport naar Rusland al drie tot vier keer duurder was geworden.