West-Vlamingen boven tijdens GP van Tsjechië

De wereldkampioenen gingen Arne Dierckens uit Wingene vooraf. Een andere West-Vlaming, Davy Sanders uit Gistel werd vierde.

Eerste reeks: West-Vlaams feest

In kille en modderige omstandigheden ging Arne Dierckens het best van start in de eerste reeks. Hij bezorgde de concurrentie zo flink wat kopzorgen. Marvin Vanluchene nam halfweg de leiding over en reed meteen door naar de overwinning. Dierckens werd tweede, Davy Sanders derde. Drie West-Vlamingen op het podium in het WK, dat was nog nooit eerder gebeurd.

Tweede reeks

In de herneming ging de zege naar de Nederlandse vice-wereldkampioen van vorig jaar, Koen Hermans. Vanluchene, die kampte met een kapotte voorrem werd tweede en dat volstond voor de dagzege in de Grote Prijs van Tsjechië. Arne Dierckens deed het met een derde plaats opnieuw schitterend en werd daarmee tweede in de daguitslag. Davy Sanders, die in de tweede heat na een zware en heftige strijd met de Nederlandse WK-leider Etienne Bax vierde werd, mist overall net het podium en wordt 4de. Z'n tweede 4de plaats dit jaar.

Vanluchene - van den Bogaart nieuwe WK-leider

In de tussenstand om het wereldkampioenschap neemt Vanluchene opnieuw de leiding over. Hij telt nu zes punten voorsprong op Etienne Bax. Davy Sanders staat op de vijfde plaats. De volgende race vindt volgend weekend plaats in Kiev, Oekraïne.