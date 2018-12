West-Vlamingen blijven veel Rilatine slikken

West-Vlaanderen blijft koploper in het gebruik van rilatine bij kinderen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIZIV. Rilatine is een geneesmiddel voor wie te kampen heeft met ADHD, een gedragsstoornis met als voornaamste kenmerken hyperactiviteit en concentratiestoornissen.

Onze provincie staat al jaren op top als het gaat om rilatine, met de regio Ieper-Kortrijk-Roeselare als uitschieter. West-Vlaamse artsen hebben vorig jaar meer dan één miljoen dosissen voorgeschreven, die zijn goed voor één vijfde van alle ADHD-medicatie in ons land. Ter vergelijking: onze jongeren slikken zeven keer vaker rilatine dan hun leeftijdsgenoten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een sluitende verklaring waarom de diagnose van ADHD bij West-Vlaamse kinderen vaker wordt gesteld, is er niet.