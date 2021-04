West-Vlaming vindt vermiste na twee jaar terug in Peru

Pascal Maes, een landgenoot van 44 die al ruim een jaar in Peru vermist was, is teruggevonden door een uitgeweken West-Vlaming. Koen Baeckelandt uit Ledegem trof de rugzaktoerist levend en wel aan, nadat de Peruviaanse politie en opsporingsbericht verspreidde. (Lees verder onder de foto)

Pascal Maes reisde twee jaar geleden naar Peru maar zijn familie kon hem al een jaar niet meer bereiken. Bij het laatste contact verbleef de man in de historische Incastad Cuzco. Begin maart kwam een opsporingsbericht nadat iemand geld probeerde af te halen met Pascals bankkaart. Tien dagen geleden is de vermiste man herkend aan de historische Tempel van de Maan. Door een uitgeweken Ledegemnaar die al tien jaar in Peru woont dan nog wel. Pacal Maes had naar eigen zeggen geen gsm of geld meer. Op een foto ziet hij er fel vermagerd uit, volgens de politie maakte hij ook een verwarde indruk.