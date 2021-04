West-Vlaming overleeft IJslandse sneeuwstorm

De 21-jarige Baptist Ameel uit Eernegem kroop door het oog van de naald. Hij vertoeft momenteel in IJsland op stage en besloot met vrienden de uitgebarsten vulkaan Fagradalsfjall te bezoeken. Iets wat hij nu met wat geluk kan navertellen.

IJsland bezit een geweldige natuur en in totaal 32 actieve vulkanen. Logisch dat Baptist Ameel (21) uit Eernegem besliste met wat vrienden een auto te huren en de uitgebarsten Fagradalsfjall van dichterbij te gaan bewonderen.

Een trip van zeshonderd kilometer later werd de groep echter verrast door een zware sneeuwstorm. Temperaturen waren op dat moment al gedaald tot zo'n -15°C.

Helikopters ingezet

Met z'n tweeën raakten Baptist en een vriend nog eens achterop, terwijl de avond viel. Het duo vond ook de weg naar de auto niet zomaar terug, en belde om hulp. De IJslandse reddingsdiensten schakelden helikopters in.

Van het tweetal was echter geen spoor te bespeuren. Plots vond een jeep hen een heel eind van de vulkaan. Een uur later verschenen Baptist en zijn vriend terug op de parking en werden herenigd de rest van de groep. Een overnachting in de wagen bleek ook niet het veiligste, waarna de hulpdiensten hen een iets warmere container aanboden.

Baptist houdt er uiteindelijk een onvergetelijke ervaring aan over. Waarschijnlijk op een andere manier dan hij had verwacht. Het leverde hem alvast ook een artikel op de plaatselijke IJslandse nieuwssite op.