West-Vlaming overleden aan Zuid-Afrikaanse coronavariant

In België is voor de eerste keer een staal met de Zuid-Afrikaanse coronavariant (B.1.351) gevonden, meldt viroloog Marc Van Ranst. Het gaat om een patiënt uit West-Vlaanderen zonder een reisgeschiedenis, zegt hij.

De persoon is overleden. Het gaat om een persoon op leeftijd zonder reisgeschiedenis. Dat betekent dat er nog zeker iemand in ons land besmet is met het virus.

Voorlopig zijn er geen andere gevallen van de Zuid-Afrikaanse coronavariant in ons land bekend. Er waren al veel verdachte gevallen gemeld, maar het bleek telkens toch niet om de Zuid-Afrikaanse variant te gaan, verklaart Piet Maes, assistent-professor virologie aan de KU Leuven.

De contacten van de patiënt worden nu in kaart gebracht.