West-Vlaming die besmet was met coronavirus kan nu ook in Italië vast komen te zitten

Philip Soubry uit Moorsele blijft het coronavirus op zijn pad tegenkomen. Eerder raakte de man besmet in China waarna hij twee weken in quarantaine zat in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. Nu zit de man in Italië voor zijn werkgever LVD uit Gullegem, en ook daar dreigt een lockdown.

Dat schrijft HLN. Soubry zou in Bologna geland zijn en verblijft in de buurt van Verona. Hij is niet van plan om in Italië te blijven mocht het land in lockdown gaan. Dan neemt hij zijn huurwagen en rijdt hij terug naar België. Philip Soubry kan trouwens zelf het coronavirus niet meer krijgen, nadat hij de ziekte overwon is hij er nu immuun voor.

