De Franse restaurantgids Gault&Millau heeft drie Belgische chocolatiers uitgeroepen tot 'Chocolatier of the Year'. Het gaat om Zuut in Leuven, Frederic Blondeel uit Brussel en Sigoji in het Waalse Ciney.

De chocolademakers zijn het "neusje van de chocolade", klinkt het bij Gault&Millau, die de titel voor de eerste keer toekent.

Frederic Blondeel heeft nu een zaak in Brussel maar is West-Vlaming. Hij verwerkt zelf ingevoerde cacaobonen in zijn atelier in Beauvoorde tot pralines. Blondeel heeft drie winkels in Brussel. In onze streek kan je Blondeels chocolade proeven in Santos Palace in Koksijde.