West-Vlaanderen telt op één na laagste aantal buurtinformatienetwerken

"We moeten in onze provincie een tandje bijsteken”,zo stelt Demon.

In buurtinformatienetwerken bundelen de politie, buurtbewoners en de lokale overheden de krachten om de strijd aan te gaan tegen overlast en criminaliteit binnen een bepaalde buurt. De belangrijkste doelen zijn informatie-uitwisseling en preventie. Burgers contacteren de politie als ze iets verdacht opmerken, maar de politie kan ook aan de burgers vragen alert te zijn voor bepaalde personen of voertuigen. Vanuit Binnenlandse Zaken wordt deze zogenaamde “co-productie van de veiligheid” reeds enkele jaren aangemoedigd.

Maar in West-Vlaanderen komen er geen BIN’s meer bij en verdwijnen er zelfs. Nochtans was de kustprovincie destijds de pionier aangezien het allereerste BIN in ons land in Poperinge werd opgezet. Bekijk hieronder de VIDEO, een reportage over de opstart in 1994.

“Waar er in 2020 nog 51 BIN’s waren in onze provincie, zijn dat er vandaag nog 49”, zo weet Demon. Koploper in West-Vlaanderen is de politiezone ‘Arro Ieper’ met 5 BIN’s. Kneusje van de klas is de politiezone ‘Polder’ met geen enkel BIN.

West-Vlaanderen hinkt daarmee achterop in vergelijking met de rest van Vlaanderen. “De provincie Antwerpen telt momenteel 527 BIN’s en Oost-Vlaanderen telt er 281. Enkel Limburg doet het met 28 BIN’s slechter dan onze provincie”, zo leert Demon uit de cijfers die hij verkreeg van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

"Betreurenswaardig"

Het Kamerlid noemt de cijfers in de eigen provincie betreurenswaardig. “BIN’s zijn niet alleen een bijzonder nuttig en succesvol instrument in de strijd tegen bijvoorbeeld woninginbraken, ze versterken ook de sociale cohesie in een wijk. Door burgers actief te betrekken bij de veiligheid in de eigen buurt zorgen we ervoor dat men een beetje let op elkaar en dat het veiligheidsgevoel in de buurt vergroot.” Demon roept de West-Vlaamse burgemeesters en korpschefs dan ook op om het opzetten van BIN’s actief te promoten en te faciliteren. “Laat ons in West-Vlaanderen samen werk maken van veilige buurten en straten. BIN’s zijn daarbij een geweldig hulpmiddel. Het is nu aan onze burgemeesters en korpschefs om de West-Vlaming actief te betrekken bij de preventie en het veiligheidsbeleid in de eigen buurt.”

Demon wijst er wel nog op dat de bovenvermelde cijfers niet de zogenaamde BIN-Z’s omvatten. Dat zijn BIN’s specifiek voor zelfstandige ondernemers. Daarvan is het aantal in West-Vlaanderen wel gestegen de afgelopen jaren, van 81 in 2020 naar 84 vandaag.