West-Vlaanderen telt kwart meer starters

Het aantal starters nam de voorbije 10 jaar met 24 % toe. Dat blijkt uit cijfers van Acerta. 1 op 3 starters is tussen de 25 en 35 jaar. De -40-jarigen vormen samen zelfs 66 % van de nieuwelingen. Toch trekken ook de 50-plussers de aandacht, omdat zij de snelst groeiende groep starters zijn. 14,6 % van de West-Vlamingen die in 2018 zijn gestart was op dat moment 50-plus. Vooral in de handel en de horeca zijn de oudste starters beter vertegenwoordigd dan gemiddeld.

Laurens Walcarius van Acerta: “Niet bovengemiddeld, maar wel boven verwachting scoren ook de oudere starters in de bouw. Er is in die sector veel vraag naar stielmannen. Blijkbaar kiezen ervaren stielmannen er dan voor om die (kleinere) klussen te aanvaarden die ze aankunnen, die dichter bij huis zijn enz. in plaats van voor een baas te blijven werken.”

Student-ondernemer

Jongeren worden al tijdens hun opleiding gestimuleerd om te ondernemen. "De student-ondernemer wacht zelfs niet tot na zijn/haar afstuderen om als zelfstandige aan de slag te gaan. Zo geven ze bijlessen", zegt Acerta. "Andere populaire activiteiten kunnen we vatten onder een brede noemer “zorg”: (para)medische zorg, maar ook zorgen voor klanten in de horeca en schoonheidszorg".