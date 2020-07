West-Vlaanderen telt grootste aantal coronapatiënten in ziekenhuis

Van alle provincies in ons land telt West-Vlaanderen het grootste aantal coronapatiënten in het ziekenhuis. De voorbije week belandden 38 patiënten in het ziekenhuis, en daarmee doet onze provincie het slechter dan het zwaar getroffen Antwerpen.

Een sluitende verklaring is er niet, want het aantal besmettingen in Antwerpen lag zes keer hoger. Het goede nieuws is dat de instroom van West-Vlaamse coronapatiënten bij de ziekenhuizen sinds dit weekend weer daalt.

De voorbije week – tussen 21 en 28 juli – waren er in onze provincie 38 nieuwe ziekenhuisopnames, gelinkt aan corona. En dat zijn er drie meer dan in de provincie Antwerpen, waar het virus hevig toeslaat. Het gros van alle West-Vlaamse covid-patiënten ligt in het nieuwe ziekenhuis van AZ Delta in Rumbeke. Al zitten ze nog lang niet aan de piek van 140 patiënten begin april.

De ziekenhuizen hopen dat de strengere coronamaatregelen en kleinere bubbels een tweede piek nog kunnen afwenden.