West-Vlaanderen populairst bij jongeren die huis willen kopen

West-Vlaanderen was in de eerste helft van 2022 de meest populaire provincie bij jongeren om huizen te kopen. 37% van de kopers was er tussen 18 en 30 jaar.

In de top 10 van de gemeenten staan maar liefst 5 West-Vlaamse gemeenten, vooral uit het zuiden van de provincie: Harelbeke, Poperinge, Izegem, Wevelgem, en Zwevegem, met telkens meer dan 40% jonge kopers.

Dit is de West-Vlaamse top tien van gemeenten waar jongeren het vaakst een huis kopen (+ de gemiddelde prijs die zij betalen):

Harelbeke: 44% (247.500 euro)

Poperinge: 43% (237.616 euro)

Izegem: 43% (220.000 euro)

Wevelgem: 42% (231.500 euro)

Zwevegem: 41% (245.000 euro)

Kortrijk: 41% (249.500 euro)

Zedelgem: 40% (337.500 euro)

Waregem:36% (285.020 euro)

Torhout:33% (315.000 euro)

Oostkamp:33% (302.500 euro)

Voor appartementen is onze provincie niet zo populair. West-Vlaanderen is met 14% zelfs hekkensluiter. Hier zijn vooral oudere kopers actief, onder meer aan de kust. De jongeren kopen nog het meest een appartement in grotere steden als Kortrijk, Brugge, Roeselare en Oostende.

Prijzen

De mediaanprijs van een door jongeren aangekocht huis bedroeg in de eerste zes maanden van dit jaar 275.000 euro. Net onder de algemene mediaanprijs van een huis in België (280.000 euro), maar wel hoger dan het bedrag dat jongeren betaalden in 2021 (255.000 euro). In het zuiden van de provincie liggen de prijzen gemiddeld laer dan in het noorden. Voor een appartement bedroeg de mediaanprijs bij jongeren 224.000 euro. Opnieuw dichtbij de mediaanprijs van een Belgisch appartement in 2022 (230.867 euro) en hoger dan wat jongeren in 2021 betaalden (215.000 euro).

De mediaanprijs is de middelste prijs - nadat je alle prijzen op volgorde hebt gezet