West-Vlaanderen past oppompverbod aan

In bepaalde waterlopen van het IJzerbekken mag wel weer water worden opgepompt. De gouverneur wil enkel op plaatsen waar het echt noodzakelijk is, oppompverboden invoeren.

Omdat het waterpeil van de ecologisch watervolle Poekebeek te laag staat, geldt daar vanaf vrijdag een oppompverbod. Aan de andere kant wordt het verbod op het IJzerbekken versoepeld. Door technische ingrepen is het voor enkele waterlopen in het bekken mogelijk om water op te pompen.

Daarmee wil de gouverneur tegemoetkomen aan de grote watervraag voor beregening, vooral voor de bloemkoolteelt. "Het opzet is met maatwerk enkel oppompverboden in te stellen daar waar het echt noodzakelijk is. Daar tegenover staat de verwachting dat de landbouwers geen water capteren vanuit waterlopen met een oppompverbod", aldus de gouverneur.