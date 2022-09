West-Vlaanderen organiseert groepsaankoop voor zonnepanelen en thuisbatterijen

Op de vorige groepsaankoop van de provincie kwam veel kritiek op de keuze voor de leverancier Mega. Nu denkt de provincie dat opnieuw veel mensen zullen intekenen. "De besparing die je realiseert met zonnepanelen is heel erg groot. Daarom hebben we een groepsaankoop op de markt gezet om de mensen te ontzorgen. Daarnaast weten we dat we een heel scherpe prijs hebben", zegt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde milieu van de provincie.

"Alle kleine beetjes helpen"

De provincie en de installateur garanderen een snelle levering van een kwaliteitsinstallatie. Er is nog veel potentieel om zonnepanelen te leggen.

Katelijne schreef in op de vorige groepsaankoop. Het kost haar geen 5.000 euro voor twaalf panelen. "We zijn heel blij met onze beslissing. Alle kleine beetjes helpen op die energiefactuur."