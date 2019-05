West-Vlaanderen neemt ruk naar rechts, ook op platteland

Vleteren heeft rechts gestemd, zoveel is duidelijk. Vooral federaal: één kiezer op vijf stemde N-VA. Nog sterker: één op vier stemde Vlaams Belang. Een winst van maar liefst twintig procent voor extreem-rechts. De migratieproblematiek kan meegespeeld hebben. (lees verder onder de foto)

Op straat in Vleteren weinig mensen die kunnen of willen uitleggen waarom ze op Vlaams Belang stemden. "Deze streek heeft al jarenlang traditie van eerder rechts te stemmen," zegt een Vleternaar aan onze ploeg. "Gewoon, uit onvrede, als proteststem" zegt dan weer iemand anders. "Onze gemeente is landelijk en dat willen we graag zo houden."

Waarom neemt West-Vlaanderen een zwaai naar rechts? Meer om 18u00 in het nieuws op Focus & WTV.