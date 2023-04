West-Vlaanderen nationale koploper in aantal geboekte overnachtingen via online platformen

Vorig jaar telde West-Vlaanderen bijna een miljoen geboekte overnachtingen via online platformen zoals Airbnb of TripAdvisor. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Daarmee is onze provincie de nummer één van het land.

Toeristen boeken steeds vaker korte overnachtingen via Airbnb, Booking, Expedia Group of TripAdvisor. Dat zijn online marktplaatsen voor de verhuur en boeking van accommodaties. Deze zijn in handen van particulieren, hotels en investeerders.

Platformtoeristen

Vooral de Europese kustregio’s lokken veel zogenaamde ‘platformtoeristen’ oftewel toeristen die hun verblijf online boeken. Uit cijfers van het Europese statistiekenbureau blijkt dat ook ons land aan een opmars bezig is. Zo waren er in onze provincie afgelopen zomer meer dan 900.000 online geboekte overnachtingen. Dat is een pak meer dan Luxemburg, die met ongeveer 300.000 overnachtingen het tweede hoogste aantal heeft. Antwerpen volgt op een derde plaats met ruim een kwart miljoen online boekingen.

Corona

Ook het aantal geboekte overnachtingen via online platformen in de Europese Unie is vorig jaar gestegen tot meer dan een half miljard. Dat de cijfers flink stijgen heeft voor een groot deel te maken met een serieuze inhaalbeweging na de coronapandemie. Toen waren er strikte reis- en verblijfsbeperkingen in de meeste landen van de wereld. Nu deze versoepeld zijn is het toerisme weer aan een heropleving bezig.