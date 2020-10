West-Vlaanderen kleurt donkerrood: aantal nieuwe besmettingen meer dan verdubbeld in week tijd

De coronacijfers blijven op alle niveaus de hoogte ingaan. Zo zijn tussen 4 en 10 oktober gemiddeld 5.421 nieuwe coronabesmettingen per dag bevestigd. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Bekijk hier de situatie in West-Vlaanderen.

Sinds het begin van de epidemie zijn al 181.511 mensen besmet geraakt. Momenteel liggen er 1.777 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, onder wie 313 op intensieve zorgen.

Ook het aantal hospitalisaties blijft in stijgende lijn gaan: tussen 8 en 14 oktober zijn gemiddeld 170 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met 87 procent tegenover de voorgaande periode.

Tussen 5 en 11 oktober zijn gemiddeld 20 mensen per dag overleden aan de gevolgen van een besmetting. Intussen zijn al 10.278 mensen gestorven aan Covid-19 sinds het begin van de epidemie. De positiviteitsratio - het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests - is gestegen tot 11,9 procent.

De cijfers in West-Vlaanderen

Bekijk hieronder de cijfers per West-Vlaamse stad of gemeente. De kleurschaal is dezelfde als de kleurschaal die wordt gehanteerd voor het reisadvies binnen Europa. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Oranje zit tussen de 20 en 100 bevestigde gevallen in de voorbije 14 dagen, geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 20 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.