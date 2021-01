West-Vlaanderen klaar voor jaarlijkse paddentrek

In Ieper is de amfibieoverzetactie 2021 voorgesteld. Rond half februari starten ruim 50 vrijwilligers weer met het overzetten van kikkers, padden en salamanders over drukke verkeerswegen.

Die diertjes ontwaken uit hun winterslaap en trekken dan naar hun voortplantingspoelen. In Ieper zijn recentelijk nog amfibiënpoelen gegraven. Met de overzetacties - in Ieper op een tiental plaatsen - helpen de vrijwilligers de amfibieën over de weg. Dat gebeurt onder meer langs de Sint-Pietersstraat in Elverdinge, langs de vaart Ieper-Komen, de Hommelhofstraat en de Tulpenlaan in Ieper, langs de Hospitaalstraat in Vlamertinge en de 's Herenthagestraat in Zillebeke.

In Ieper worden de overzetacties al sinds 1988 georganiseerd: met behulp van schermen die door de landschapswacht langs de kant van de weg worden ingegraven, komen de amfibieën in ingegraven emmers terecht. Vrijwilligers controleren elke ochtend en avond de emmers en zetten de amfibieën over aan de andere kant van de weg.

Kaap van 100.000

Vorig jaar werden in Ieper meer dan 4000 padden, 147 kikkers en 260 salamanders opgevangen en veilig over de straat gezet. In totaal komt men in Ieper nu op 97.634 amfibieën. Dat betekent dat dit jaar het magische getal van 100.000 amfibieën zal worden bereikt.

Maar overal in West-Vlaanderen gaan straks vrijwilligers aan de slag om de paddentrek in goede banen te leiden. Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe: "In 2020 ging dat om net geen 30 gemeenten. De vele vrijwilligers, ik weet niet exact hoeveel, maar dat zullen er honderden zijn, die hebben op die manier een goede 14.000 padden en ander amfibieën overgezet. Dat is toch wel een heel mooi resultaat. En opmerkelijk, meer dan 4000 hier in Ieper. Zij zijn toch wel koploper".