De temperaturen zijn gemeten om 12u45.

De top 3 met de hoogste temperaturen in de Benelux is:

1. Bredene (30,1 °C)

2. Ieper (29,9 °C)

3. Diksmuide (29,5 °C)

Vanmiddag overwegend #zonnig met enkel nog wolkenvelden over het N van NL. Tropische maxima 29-32 graden over BE en Z van NL, over het N van NL eerder 25-26 graden. De #wind is daarbij zwak tot matig. pic.twitter.com/7TYv3CAE1V

— NoodweerBenelux (@NoodweerBenelux) June 17, 2022