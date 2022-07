West-Vlaanderen haalt subsidies binnen voor kunst in openbaar

De Vlaamse regering geeft 270.000 euro aan subsidies uit opdat onze provincie vier kunstwerken in de openbare ruimte bijkrijgt. Die moeten er komen in Oostkamp, Kortrijk, Zeebrugge en Oostende.

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon besteedt 2,05 miljoen euro aan 21 kunstprojecten die het Vlaamse straatbeeld moeten verrijken.

Rotonde Zeebrugge

Een van de West-Vlaamse locaties waar er nieuwe kunst zal opdoemen, is de rotonde aan de Baron de Maerelaan in Zeebrugge. Daar arriveren bezoekers met de auto in de badstad. Voor het werk reikt Vlaanderen Stad Brugge 60.000 euro uit. Ook het stadsbestuur zelf en Unizo investeren mee in de artistieke invulling die uit een ontwerpwedstrijd zal voortvloeien. Een vereiste is dat het nieuwe symbool van de kustgemeente de drie groepen die Zeebrugge rijk is, uitdraagt: havenarbeiders, bewoners en toeristen.

Westerkwartier

In Oostende gaat Kunstencentrum KAAP aan de slag met een subsidie van 30.000 euro. Hun creatie wordt een aanwinst voor de Oostendse wijk Westerkwartier. Ze werken daarvoor samen met het buurtfestival Quartiers d’O, dat komende week in het teken staat van dezelfde buurt. Nadien evolueert het festival in een jaarwerking waarbij bewoners inspraak zullen krijgen in een permanent kunstwerk voor hun wijk.