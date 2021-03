West-Vlaanderen boven: slechts één gemeente zonder STEM-academie in 2020

Minister Hilde Crevits wil in elke Vlaamse gemeente een STEM-academie. West-Vlaanderen geeft alvast het goede voorbeeld: volgens de cijfers ontbrak in 2020 enkel in Blankenberge een STEM-academie. Al klopt dat niet volledig, nuanceert de stad.

Na een recordbereik in 2020 van 221 gemeenten met een STEM-academie (Science, Technology, Engineering en Mathematics), voorziet Vlaams minister van Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits nieuwe middelen om in elke Vlaamse gemeente een STEM-academie te organiseren. Voor de nieuwe subsidie-oproep 2021 is een steunbudget van €500.000 euro voorzien.

De doelstelling is om interesse in wetenschap en technologie te versterken onder de bevolking. "Het zijn ongeziene tijden: zowel op economisch, wetenschappelijk als maatschappelijk vlak staan we voor enorme uitdagingen. Het is van groot belang dat de jeugd óveral in Vlaanderen de passie voor techniek en wetenschap kan ontdekken", vindt ze.

West-Vlaanderen boven

In 2020 telde Antwerpen 41 STEM-academies, Limburg 24 en Oost-Vlaanderen 56. West-Vlaanderen deed het opvallend goed met, volgens de cijfers, slechts één gemeente zonder STEM-academie, nl. Blankenberge.

Stad Blankenberge reageert

De stad benadrukt wel dat die informatie niet volledig klopt. In samenwerking met Howest organiseert Blankenberge namelijk al jaren de Wetenschapsacademie, die hetzelfde principe hanteert en dezelfde doelstellingen nastreeft.

Door de coronamaatregelen kon het initiatief in 2020 echter niet doorgaan als gepland. "Van zodra het mogelijk is, starten wij opnieuw met de Wetenschapsacademie en met de samenwerking met Howest", aldus Sandra Demeulenaere, directeur van dienst Veiligheid en Samenleven van stad Blankenberge.