West-Vlaanderen boven in 'Albatros'

Albatros. Dat is de naam van nieuwe tragikomische reeks die al een tijdje op Streamz en vanaf februari op Canvas te zien is. De serie vertelt het verhaal van tien obesitaspatiënten die in de Ardennen op bootcamp gaan.

Det brein achter Albatros is de Waregemse filmmaker Wannes Destoop, in de reeks schitteren ook een blik West-Vlaamse acteurs. De reeks is gemaakt door het productiehuis De Wereldvrede, dat eerder ook al tekende voor Bevergem.

Albatros vertaalt het verhaal van 10 zwaarlijvige mensen die op afslankingskamp gaan op een kasteel in de Ardennen. Filmmaker Wannes Destoop uit Waregem viel tien jaar geleden in Cannes al in de prijzen met zijn kortfilm ‘Badpakje 46’, ook daar stond overgewicht centraal. Op het filmfestival van Oostende afgelopen weekend was Albatros genomineerd voor maar liefst 14 Ensors, maar geen enkele kon verzilverd worden.

Intussen is Wannes Destoop druk bezig aan zijn eerste langspeelfilm: de heilige Rosita. De reeks Albatros telt acht afleveringen en is te zien op Canvas vanaf maandag 15 februari.