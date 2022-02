West-Vlaanderen blijft koploper in dodelijke arbeidsongevallen

Die vraagt bedrijven dan ook om bij gevaarlijke werken de mogelijke risico's in te schatten en de werknemers goed op te leiden.

Gisteren nog kwam in Roeselare een jongeman van 21 om het leven bij een arbeidsongeval. Dit jaar al het tweede dodelijke slachtoffer bij een arbeidsongeval in onze provincie. Er mogen dan wel minder ongevallen gebeuren op de werkplek in vergelijking met pakweg 20 jaar geleden, het aantal met dodelijke afloop blijft steken op gemiddeld 11 per jaar. Sinds 2014 zijn het er wel al elk jaar meer. In West-Vlaanderen vallen de meeste dodelijke slachtoffers. Filiep De Ketelaere, arbeidsauditeur: "We hebben in West-Vlaanderen veel industrie, we hebben de visserijsector en ook veel bouwwerven. Men kan het dus misschien aan de activiteiten wijten. Soms zijn het interimkrachten die niet het juiste onthaal hebben gekregen op de werkvloer. Zij hebben dikwijls ook niet de juiste ervaring met bepaalde machines te werken."

Verkeerde handelingen met machines en vallen van grote hoogte zijn dan ook de meest voorkomende oorzaken van dodelijke arbeidsongevallen. Heel vaak kunnen ze volgens de arbeidsauditeur vermeden worden, door bij werken telkens goed de risico's in te schatten. "De mentaliteit is er nog niet omdat veiligheid nog niet hoog in het vaandel wordt gedragen. Als West-Vlaming denken we wellicht dat alles snel vooruit moet gaan. Op dat ogenblik wordt veiligheid wel eens vergeten. Ik vrees dat sommigen denken dat veiligheid duur is, terwijl het kostenplaatje eigenlijk miniem is."

De arbeidsauditeur blijft alvast ambitieus: het doel is dat er tegen 2030 geen dodelijke arbeidsongevallen meer gebeuren.