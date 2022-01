West-Vlaanderen biedt meeste plaats aan partner van bewoners in woonzorgcentra

Opvallend is dat de evolutie in dit aanbod niet werd geremd door de coronacrisis. Intussen zijn er zo al 232 plaatsen in 50 woonzorgcentra in heel Vlaanderen. West-Vlaanderen is daarbij koploper.

89 plaatsen in West-Vlaanderen

Uit cijfers die CD&V-politica Katrien Schryvers heeft opgevraagd blijkt dat er momenteel in Vlaanderen 232 woongelegenheden zijn voor het verblijf van zelfredzame personen, verspreid over 50 voorzieningen. Met 89 plaatsen in 21 woonzorgcentra is het aanbod het grootst in West-Vlaanderen. Limburg en Vlaams-Brabant kennen tot op heden slechts een zeer beperkt aanbod.

Het aantal 'koppelkamers' neemt stelselmatig toe sinds de lancering. In mei 2018 hadden nog maar vijf voorzieningen een aanvraag ingediend. Een jaar later was het aanbod aangegroeid tot 162 aangemelde woongelegenheden in 32 verschillende woonzorgcentra, en in november van 2020 ging het om 191 woongelegenheden in 39 woonzorgcentra. Nu, een jaar later dus, zijn er weer 41 plaatsen in 14 woonzorgcentra bijgekomen.

'Hotelkost'

Sinds 2017 is het voor een woonzorgcentrum mogelijk de partner van een zorgbehoevende bewoner op te nemen, ook al is die partner nog relatief zelfredzaam. De gezonde partner betaalt dan enkel de zogenaamde 'hotelkost', maakt geen gebruik van de zorgomkadering en wordt niet meegerekend bij de bepaling van de personeelsomkadering.

Die mogelijkheid kan een oplossing zijn voor schrijnende situaties waarbij een ouder koppel na decennia noodgedwongen gescheiden wordt wanneer een van hen zorgbehoevend wordt en naar het rusthuis verhuist. "Of een zelfredzame partner mee kan verhuizen, is afhankelijk van de keuze van het woonzorgcentrum om deze mogelijkheid aan te bieden. Ook de accommodatie moet dit toelaten", legt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers uit.