West-Vlaamse ziekenhuizen houden (nog even) stand

In verschillende ziekenhuizen in West-Vlaanderen is er nog plaats op intensieve zorgen. Al wordt het voor sommige ziekenhuizen opnieuw krap.

In het AZ Damiaan in Oostende bijvoorbeeld blijft de druk hoog. Er zijn negen bedden voor COVID-patiënten op intensieve zorgen waarvan er zes bezet zijn. Er is een gewone dienst gesloten waardoor het personeel kan bijspringen op de COVID-afdeling.

AZ Zeno in Knokke-Heist maakte zich wat zorgen over de paasvakantie, maar de situatie is de afgelopen week stabiel gebleven, zonder hoge pieken of dalen. Ook bij AZ West in Veurne is er nog voldoende capaciteit op intensieve zorgen. In het Brugse AZ Sint-Lucas verblijven vijf COVID-patiënten op intensieve. Alle ziekenhuizen wijzen er op dat de situatie heel snel kan veranderen. Ondertussen zijn ze het gewend om te schakelen, maar het blijft bijzonder zwaar voor het personeel.

In het AZ Groeninge in Kortrijk staat het water hen net niet aan lippen. Van de 31 bedden zijn er nu soms zelfs minder dan 3 bedden over. Dat varieert wel maar ook hier merken ze een stijging van het aantal zieke patiënten.

Overlijdens

Er zijn in heel het land gemiddeld 253 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Dat is voor het eerst in 27 dagen een lichte daling maar de druk blijft hoog, zegt viroloog Steven Van Gucht. Vooral op de afdeling intensieve zorg waar geflirt wordt met de grens van 2.000 COVID- en niet-COVID-patiënten. "De hoge ziekenhuisbezetting veroorzaakt ook een sterke stijging in het aantal overlijdens. Dat cijfer ligt momenteel op 39 per dag, 48 procent hoger dan de voorbije week. Om dat cijfer niet verder te doen toenemen, is het volgens Van Gucht belangrijk om een overbelasting van de ziekenhuizen te vermijden".