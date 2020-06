West-Vlaamse woonzorgcentra delen bekommernis: te weinig middelen en verkeerde perceptie

De moeilijke situatie in de woonzorgcentra heeft vooral te maken met de jarenlange besparingen in die sector. Dat zegt Ken Wagner, de directeur van het woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Avelgem. Ook het beeld van woonzorgcentra als sterfhuizen tijdens de coronacrisis klopt volgens hem niet.

Vlaanderen moet volgens Wagner investeren in plaats van besparen in de woonzorgcentra. Momenteel ontbreekt het de sector aan mensen, middelen en voorzieningen om het hoofd te bieden aan zo’n acute crisis. "Pretenderen dat de woonzorgcentra COVID-19-patiënten moeten kunnen verzorgen, zoals op een COVID-19-afdeling is een illusie", meent de directeur van het Avelgems woonzorgcentrum. "Daar hebben wij noch de geschoolde mensen, noch het aantal mensen voor."

Zelf inslaan

De meeste woonzorgcentra slaan momenteel zelf maskers en ontsmettingsmiddelen in om paraat te zijn in geval van een nieuwe golf. Volgens directeur Wagner heeft de coronacrisis duidelijk gemaakt dat de jongste jaren wel aandacht besteed is aan de uitbreiding en zorg in de sector, maar niet aan het welzijn van de bewoners. "Daar heeft de overheid de voorbije jaren de bal misgeslagen. Als we zeggen dat het woonzorgcentrum zelf die middelen heeft moeten inzetten, dan vertaalt zich dat in de dagprijs."

Géén sterfhuizen

Sint-Vincentius Avelgem maakt deel uit van een groep met woonzorgcentra in Ieper, Vlamertinge, Zonnebeke en Marke. Niet overal is het coronavirus binnengekomen en waar dan toch mensen overleden zijn, is niemand in eenzaamheid, zonder familie gestorven. De perceptie dat woonzorgcentra sterfhuizen zijn, klopt geenszins en doet pijn, zegt Wagner.