West-Vlaamse wielertoerist in levensgevaar

In het Oost-Vlaamse Maldegem is zaterdagochtend rond 10 uur een ongeval gebeurd met een groep West-Vlaamse wielertoeristen.

Eén van de fietsers bleef met zijn wiel haken waardoor hij zwaar ten val kwam. De wielertoerist raakte zwaargewond en verloor het bewustzijn. De man is richting het AZ Alma in Eeklo gebracht. Hij verkeert nog altijd in levensgevaar.