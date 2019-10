West-Vlaamse tuinaannemers vallen in de prijzen

Daenekindt legde een daktuin aan in de Jan Palfijnstraat in Kortrijk. Daar is onder meer plaats voor een zwembad en een bar. De man sleepte in het verleden al meerdere prijzen in de wacht.

Nog West-Vlamingen aan het feest

In de categorie 150-750m² ging het goud naar Tuinonderneming Monbaliu bvba uit Oudenburg. Brons was er in die categorie voor Stijn Ameloot uit Alveringem. In de tuinen groter dan 750m² haalde Tuinen Bjorn Bil uit Ruiselede zilver. Stijn Phlypo uit Roeselare haalde dan weer de hoofdprijs binnen in de categorie 'Groen Kleurt'. Tuinen Scheerens uit Tielt pakte zilver. Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) reikte de prijzen uit.