West-Vlaamse textielsector krijgt zware klappen

Er staan niet alleen banen op de tocht bij Escolys in Anzegem. Ook bij tapijtfabrikant Vanden Berghe in Beveren-Leie en bij Tansens & Casaert in Deerlijk zouden jobs sneuvelen.

Dat schrijft De Tijd.

In totaal zouden 230 banen bedreigd zijn. 65 bij Escolys (meubelstoffen en gordijnen), 143 bij Vanden Berghe (tapijten) en 23 bij Tansens & Casaert (ook tapijten). De vakbonden hopen in de drie gevallen een sociaal plan en de begeleiding van het personeel naar een nieuwe arbeidsplaats uit de brand te slepen. Een overname lijkt er niet in te zitten: de bestellingen bij de drie familiebedrijven zijn zo goed als helemaal weggevallen. Bovendien is de financiële situatie wankel, zeggen de vakbonden aan De Tijd.

Als oorzaken worden onder meer de Brexit en de tegenvallende export aangehaald.