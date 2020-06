West-Vlaamse start-up wint internationale designprijs

De West-Vlaamse start-up JuuNoo uit Kortrijk heeft de internationale designprijs Red Dot Design Award gewonnen in de categorie 'Innovative Products'.

JuuNoo ontwikkelde herbruikbare wanden met een stalen structuur als duurzaam alternatief voor niet-dragende binnenwanden. Het bedrijf bracht de wand in 2017 op de markt. De stalen structuur van de wanden kan makkelijk worden gedemonteerd en heropgebouwd. Daarmee wil het bedrijf inzetten op problemen binnen de bouwsector zoals tijds- en plaatsgebrek en een tekort aan of te dure grondstoffen. Dat viel in de smaak bij de jury.

"Als kleine start-up tussen al die gevestigde waarden, hoop je uiteraard dat jouw product de aandacht van de 36-koppige jury van experten kan trekken. Deze award is het ultieme bewijs dat JuuNoo niet zomaar een binnenwand is", vertelt Chris Van de Voorde, oprichter van JuuNoo en ontwerper van het systeem.

De Red Dot Design Award is een van de meest begeerde keurmerken op vlak van design en innovatie. Binnen de 'Product Design'-categorie waren er dit jaar 6.500 inzendingen. De jury maakte haar keuze op basis van verschillende parameters zoals materiaalkeuze, gebruiksgemak en afwerking.