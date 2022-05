West-Vlaamse seniorensportdag in Izegem schot in de roos

Veel bewegen en vooral ook plezier maken met vrienden. Dat stond vanmiddag centraal op de West-Vlaamse seniorensportdag, dit keer in Izegem.

Ruim zevenhonderd 50-plussers konden wandelen en fietsen, maar ook kennismaken met iets nieuws uit het ruime aanbod. Er waren zelfs volksspelen en petanque, en ook een fotozoektocht.

Iedereen heeft hier lang naar uitgekeken. "Bewegen is heel essentieel. En ook contact met de andere generatiegenoten van andere streken is ook wel eens interessant", klinkt het.

De voorbije twee jaar kon de sportdag door corona niet doorgaan. ’t was dus maar de vraag hoeveel mensen vandaag zouden opdagen: ruim zevenhonderd, zo blijkt.

"Je kunt aan 50 jaar je oud voelen, maar aan je 70ste alive and kicking zijn. Ik zou zeggen, alsjeblieft, senioren, laat je niet kennen, kom buiten en neem aan alles deel", horen we nog in Izegem.