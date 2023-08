West-Vlaamse scouts stellen gerust: evacuatie Jamboree verloopt vlot

Ook heel wat West-Vlaamse scouts zijn vandaag geëvacueerd op de Wereldjamboree in Zuid-Korea door een naderende storm. De Belgische deelnemers zijn met bussen naar een stad in de buurt van Seoel gebracht, waar ze nog tot eind deze week verblijven.

Een TikTok-filmpje van de Roeselaarse Tara Prinsier toont hoe ze vanmorgen de bus op moeten naar veiligere oorden. De ruim 1.200 Belgische deelnemers verlaten het jamboreekamp in Zuid-Korea om iets meer noordelijker in de stad Incheon neer te strijken.

Het meisje van 17 heeft regelmatig telefonisch contact met het thuisfront, maar praten met de pers mag niet meer. Een maatregel die een dubbel gevoel opwekt bij Nick Prinsier, de vader van Tara: “Je vraagt je dan af wat de reden is dat ze niet mogen communiceren met de Belgische pers. Anderzijds is het misschien om de kalmte wat te bewaren of omwille van het feit dat Jamboree niet in een slecht daglicht zou komen.”

Opgevangen in universiteit

Afgelopen weekend kregen de ouders van alle Jamboree-deelnemers het nieuws over de evacuatie te horen. Tyfoon Khanun naderde Zuid-Korea vanuit Japan, maar die is intussen afgezwakt tot een storm. Hoe dan ook zijn de ouders geruster nu de jongeren iets verder landinwaarts verblijven. De jongeren zelf vinden het wel jammer om het terrein te verlaten, maar ze begrijpen de situatie.

Even was er onrust over hoe de evacuatie zou verlopen, maar Scout Saar Deschamps uit Deerlijk stelt gerust: “Alles verliep heel rustig en vlot, wij worden nu met de Belgische delegatie opgevangen in een universiteit in Incheon.”