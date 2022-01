West-Vlaamse scholen nemen deel aan onderzoeksproject propere lucht in de klas

Het bouwfysisch- virologisch onderzoek naar luchtreiniging in klaslokalen loopt gedurende zes maanden op een 30-tal locaties in Vlaanderen en Nederland. "Met dit onderzoek willen we nagaan in welke mate zo'n toestel besmettingen kan terugdringen in klaslokalen met een twintigtal kinderen", vertelt professor Blocken.

"Tijdens het onderzoek gaan wij ter plekke om metingen te doen en om types klaslokalen met elkaar te vergelijken. Zo willen we betrouwbaar kunnen bepalen welk type luchtfilter het best werkt voor welk type klas en lokaal."

Propere lucht in Poperingse klaslokalen

Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en lid van de Adviesraad van dit project, had een paar maanden geleden voor het eerst contact met professor Blocken in haar zoektocht naar mogelijke pistes om scholen zo veilig mogelijk open te houden.

Vijf klassen worden uitgerust met een luchtreiniger. Het gaat over een klas in de dorpsschool ‘Klavertje Drie’ in Oostvleteren, dorpsschool ‘De Waaier’ in Watou, de school voor Buitengewoon Onderwijs ‘de Klimrank’ en enkele klassen in het Sint-Franciscusinstituut in het centrum van Poperinge.

An Tillie, algemeen directeur van KBRP: "Ook na de coronapandemie blijft gezonde lucht een prioriteit. Een gezond klasklimaat geeft zuurstof aan de hersenen en houdt de virussen buiten. Met de luchtreiniger kunnen ook fijnstof en pollen uit de klaslucht gezuiverd worden. Met deze technologie hopen we ook de ramen en deuren enkel nog tijdens de pauzes te moeten openzetten. Nu staat de verwarming op, maar die verwarmt hoofdzakelijk de buitenlucht. De kostprijs hiervan zal gigantisch zijn voor de scholen."

Andere scholen

Behalve in Poperinge loopt het project ook nog in twee andere West-Vlaamse scholen, namelijk in Basisschool De Springplank in Tielt en in De Hagewinde/De Parel in Roeselare.

Ook basisschool De Ark in Oekene plaatste al luchtreinigers in elke klas: