West-Vlaamse politie gaat samenwerking aan met Antwerpen

Het gaat erom om kennis, middelen, activiteiten en competenties onderling te delen. Zo gaan de verschillende zones verder dan enkel ervaringen uit te wisselen. De korpsen uit het netwerk zullen beter in staat zijn om een antwoord te bieden op zowel nieuwe trends in criminaliteitsfenomenen, maar ook op vlak van organisatorische en maatschappelijke uitdagingen waar de politiezones mee geconfronteerd worden.

Allemaal verschillend

Hoewel de vijf organisaties tot dezelfde sector behoren, verschillen ze erg. Zo is PZ Polder (Diksmuide, Koekelare, Kortemark, Houthulst) een typisch landelijke zone, bestaat PZ Riho (Roeselare, Izegem, Hooglede) voor een groot deel uit een verstedelijkt gebied met heel wat KMO-bedrijvigheid, omhelst PZ Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) voornamelijk een verstedelijkt gebied, is PZ Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort) een kustzone en is de PZ Antwerpen een ééngemeentezone in een grootstedelijke context.

De vier West-Vlaamse zones vormden al het netwerk WVL4. Met het engagement erbij van PZ Antwerpen kreeg het project de naam Antw4WVL.

Uitwisselingsprojecten

Concreet zal het netwerk Antw4WVL samenwerken en diensten uitwisselen op vlak van beleidsondersteuning, projectwerking en het optimaliseren van de middelen en het personeel. Maar ook rond operationele en gerechtelijke zaken, communicatie, intern toezicht, juridische ondersteuning, klantenmanagement, diversiteit, personeelszaken, ICT ... worden uitwisselingsprojecten voorbereid.

Na een jaar zullen ze het netwerk evalueren.