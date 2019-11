Het ontwerp van architecte Anne Mie Depuydt werd gekozen voor het Olympisch dorp in Parijs voor 2024.

Anne Mie Depuydt maakt met haar bureau Uaps een Olympische droom waar. Niet op sportief vlak, maar op op gebied van ruimtelijke vormgeving. Ze werd gekozen met haar ontwerp voor het Olympische dorp in Parijs voor 2024. Depuydt groeide op in Wevelgem en haalde internationaal al heel wat projecten binnen. Ze is ook de nicht van de Kuurnse burgemeester Francis Benoit.