West-Vlaamse Oekraïners steunen thuisland

Op de Grote Markt in Brugge hebben zo’n 60 Oekraïners en familieleden hun solidariteit betuigd met de getroffen bevolking in hun thuisland. Met geel-blauwe vlaggen en spandoeken veroordelen ze de inval en de oorlog die daar woedt.

Het is een zenuwslopende periode voor de Oekraïners in ons land. Ze houden voortdurend contact met het thuisfront en krijgen verhalen van extreme agressie te horen. Iedereen houdt het hart vast voor de komende dagen. “Wij horen verhalen van mensen die vluchten, die op 15 km van de grens in Polen te voet hun auto achterlaten”, klinkt het bij een van de aanwezigen. Ook de machteloosheid speelt de Oekraïners parten. Ze kijken dan ook naar de Europese Unie en verwachten meer dan wat er tot nu toe gebeurd is.

Ook in andere West-Vlaamse steden, zoals Kortrijk, komen Oekraïners bijeen om hun steun te betuigen aan de getroffen bevolking.