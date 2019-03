West-Vlaamse miljardair koopt toren in Brussel

De Victoria Regina Tower, momenteel in renovatie, verandert van eigenaar. De West-Vlaamse miljardair Filip Balcaen koopt de toren aan de Kruidtuin samen met Downtown Real Estate. Dat schrijft nieuwswebsite Bruzz.be op basis van een bericht op rijkstebelgen.be.

Balcaen maakte fortuin met vloerbekledingsbedrijf Balta en investeert dat tegenwoordig onder meer in vastgoed. Nu heeft Balcaen samen met Downtown Real Estate de vennootschap Victoria Regina Tower opgericht, met een kapitaal van 15 miljoen euro. Dat bericht derijkstebelgen.be.

Volgens die website wordt de aankoopakte “eerstdaags” verleden. De toren is momenteel in Spaanse handen.

De Victoria Regina Tower stond eerder bekend als de IBM-toren en telt 22 verdiepingen, goed voor 25.000 vierkante meter kantoren. De laatste gebruiker was de federale politie. Momenteel ondergaat de toren, afgewerkt in 1978, een grondige renovatie. De verticale lijnen in de gevel maken plaats voor een horizontaal motief.

Balcaen en Downtown kochten eerder ook al Polaris, een kantoorgebouw langs de Albert II-laan. Dat wordt eveneens grondig gerenoveerd en krijgt de nieuwe naam Seven.